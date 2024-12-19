Варди учит оскорбления на языке защитников при подготовке к матчам. Форвард «Лестера» все еще выпивает три банки Red Bull перед играми – вместе с двойным эспрессо и омлетом

Джейми Варди любит оскорблять соперников при удобном случае.

The Telegraph пишет, что предматчевый распорядок нападающего «Лестера » не меняется уже долгое время. Форвард, которому в январе исполнится 38 лет, выпивает три банки энергетического напитка Red Bull: одну – дома; другую – на стадионе, тогда же он съедает омлет с сыром и ветчиной; третью – незадолго до игры, обычно вместе с двойным эспрессо.

Также подчеркивается, что англичанин во время подготовки к очередной игре заучивает оскорбления на языке тех центральных защитников, которые будут его опекать.

В текущем сезоне Варди провел 15 игр в АПЛ и забил 6 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .