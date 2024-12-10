«Тоттенхэм» не планирует увольнять Постекоглу, тренера поддерживают. Клуб выиграл лишь 1 из 7 последних матчей и идет 11-м в АПЛ

«Тоттенхэм» не планирует увольнять Энджа Постекоглу.

Лондонский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ , набрав 20 очков после 15 туров. «Шпоры» выиграли лишь один из семи последних матчей – против «Манчестер Сити» (4:0).

8 декабря «Тоттенхэм » упустил преимущество в два мяча над «Челси» и проиграл со счетом 3:4.

Несмотря на неубедительные результаты, клуб не хочет принимать поспешных решений. Постекоглу сохраняет поддержку руководства «шпор», но предстоящая серия матчей против «Рейнджерс», «Саутгемптона», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» может сыграть важную роль в вопросе о будущем австралийского специалиста.

«Тоттенхэм» в 11-й раз проиграл в АПЛ, ведя в 2+ гола – это антирекорд лиги. Сегодня после 2:0 с «Челси» уступил 3:4