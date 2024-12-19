The Friedkin Group завершила покупку «Эвертона». Дэн Фридкин предложен на пост председателя правления

«Эвертон» официально объявил о смене владельцев.

Напомним, в сентябре клуб объявил , что консорциум Дэна Фридкина, который в том числе владеет «Ромой», купил контрольный пакет акций у Blue Heaven Holdings Фархада Мошири. The Friedkin Group приобрела 94,1% акций «Эвертона».

Сегодня «Эвертон» сообщил о завершении продажи своих акций компании Roundhouse Capital Holdings Limited, входящей в группу компаний Friedkin Group. Сделка получила необходимые одобрения регулирующих органов АПЛ , Футбольной ассоциации Англии и Управления финансового контроля.

Кандидатура председателя и исполнительного директора The Friedkin Group Дэн Фридкин была предложена на пост председателя правления «Эвертона ».