Глава Федерации Туркменистана подарил Инфантино ковер ручной работы с портретом президента ФИФА. Обсуждали развитие футбола в стране

Федерация Туркменистана подарила ковер Джанни Инфантино с его портретом.

Президент ФИФА встретился в столице Катара Дохе с руководителем Федерации футбола Туркменистана Гуванчмухамметом Овековым, сообщает Turkmenportal. В ходе встречи стороны обсудили развитие футбола в Туркменистане и возможную поддержку со стороны ФИФА будущих проектов федерации.

В рамках встречи президент туркменской федерации преподнес Инфантино традиционный туркменский ковер ручной работы с портретом главы ФИФА на фоне символики организации и государственного флага Туркменистана.

Фото: instagram.com/gianni_infantino