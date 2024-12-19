Глава Федерации Туркменистана подарил Инфантино ковер ручной работы с портретом президента ФИФА. Обсуждали развитие футбола в стране
Федерация Туркменистана подарила ковер Джанни Инфантино с его портретом.
Президент ФИФА встретился в столице Катара Дохе с руководителем Федерации футбола Туркменистана Гуванчмухамметом Овековым, сообщает Turkmenportal. В ходе встречи стороны обсудили развитие футбола в Туркменистане и возможную поддержку со стороны ФИФА будущих проектов федерации.
В рамках встречи президент туркменской федерации преподнес Инфантино традиционный туркменский ковер ручной работы с портретом главы ФИФА на фоне символики организации и государственного флага Туркменистана.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Turkmenportal
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