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Владелец «Монако» Рыболовлев может приобрести «Васко да Гама» (Globo Esporte)

Владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев может приобрести клуб из Бразилии.

По информации Globo Esporte, российский миллиардер претендует на покупку «Васко да Гама».

Сообщается, что Рыболовлев является одним из трех потенциальных покупателей клуба, подписавших соглашение о неразглашении. При этом в «Монако» отрицают заинтересованность бизнесмена в приобретении «Васко да Гама»

Другими кандидатами на покупку «Васко да Гама» являются владелец «Олимпиакоса» Эвангелос Маринакис и бывший мажоритарный акционер «Лидса» и «Сампдории» Андреа Радриццани.

В сезоне-2024 «Васко да Гама» занял 10-е место в чемпионате Бразилии, набрав 50 очков.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Globo Esporte
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