Акинфеев о мячах: «Лет 20 на них жалуемся. Все новации в пользу атакующей стороны – индустрия хочет делать шоу, а вратарская голова на плахе – разве жертва?»

Игорь Акинфеев рассказал, как мяч влияет на игру вратаря.

– Часто приходится слышать в разных формулировках, как вратари жалуются на мячи.

– Уже лет 20 жалуемся, наверное. Где-то с 2002-го, когда Роналдиньо завалил с фланга за шиворот Симэну в четвертьфинале чемпионата мира. Это был, по-моему, первый adidas, который летал как хотел. Кому выгодно, быстро поняли: мяч, оказывается, тоже может творить чудеса.

– И в погоне за «Show must go on» футбольная индустрия назначила жертву: вратаря.

– Вратарь – последний в очереди за счастьем. И не только в мячах дело. Посмотрите правила: все новации – в пользу атакующей стороны, во имя зрелища.

Но мячи – да, особая песня. В 2004-м, когда Георгий Александрович Ярцев, светлая ему память, взял меня на Европу, играли «Ротейро» – серебряные такие, помните? Вот они летали – отвал башки! У нас база в Фару была, поле метров 120, наверное, – португальцы любят большие поля. Я с линии штрафной до противоположных ворот добивал, не напрягаясь. Молодой был, понятно, ноги помощнее, но сам факт...

Я их все помню – «Ротейро», «Джабулани», «Бразука», «Телстар» и дальше по списку. Помню недовольство Меолы, Буффона , Куртуа и многих других. Но что толку жаловаться? Индустрия хочет делать шоу, а вратарская голова на плахе – разве жертва? Сделать из вратаря дурака – норма для современного футбола. Люди смотрят со стороны, ржут: во валенок, с 30 метров пустил! А нюансов не видят, не понимают.

– Узнаете любой мяч «в лицо» с закрытыми глазами?

– Без перчаток – думаю, да. Хотя индустрия уверяет, что они одинаковые. Сейчас знаете какая история? Мячи становятся чуть-чуть пластиковыми, когда подмерзают. От них ноги-руки болят. РПЛ играет такими Nike уже пару лет – достаточно стабильный мяч, он мне нравится по одной причине: умеет летать прямо. Виляет, но в пределах разумного. При этом, когда «плюс 20» – пуля, ближе к нулю – пластик. Даже через латекс чувствуешь отбитые руки, – сказал голкипер ЦСКА .