Погребняк посетил матчи «Фулхэма» с «МЮ» и «Бристолем»: «Встретили доброжелательно, пообщался с Траоре. Англия – футбольная страна, на которую стоит равняться»
Павел Погребняк рассказал, что посетил матчи «Фулхэма» в Англии.
Бывший форвард провел 12 матчей в 2012 году за английский клуб и забил 6 голов.
«Я посетил матчи «Фулхэма» с «Манчестер Юнайтед» и «Бристолем».
Было очень приятно оказаться на знакомой мне арене, встретили доброжелательно.
Люди, которые сопровождали меня, остались на своих местах еще с моего выступления за клуб. Такая теплая встреча.
Еще пообщались с некоторыми футболистам, например, Адамом Траоре. Веселая английская атмосфера.
Я приехал туда по собственному желанию. Футбол – как все было на высшем уровне, так и осталось. Англия – футбольная страна, на которую стоит равняться», – сказал Павел Погребняк.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ТАСС
