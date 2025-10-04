Погребняк посетил матчи «Фулхэма» с «МЮ» и «Бристолем»: «Встретили доброжелательно, пообщался с Траоре. Англия – футбольная страна, на которую стоит равняться»

Павел Погребняк рассказал, что посетил матчи «Фулхэма» в Англии.

Бывший форвард провел 12 матчей в 2012 году за английский клуб и забил 6 голов.

«Я посетил матчи «Фулхэма » с «Манчестер Юнайтед » и «Бристолем ».

Было очень приятно оказаться на знакомой мне арене, встретили доброжелательно.

Люди, которые сопровождали меня, остались на своих местах еще с моего выступления за клуб. Такая теплая встреча.

Еще пообщались с некоторыми футболистам, например, Адамом Траоре. Веселая английская атмосфера.

Я приехал туда по собственному желанию. Футбол – как все было на высшем уровне, так и осталось. Англия – футбольная страна, на которую стоит равняться», – сказал Павел Погребняк .