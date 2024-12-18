Зиеш о «Галатасарае»: «Все кончено, я сказал им, что уйду в январе. Никогда не видел такого плохого тренера, как Бурук. Жалею, что перешел сюда, пусть оставят меня в покое»

Хаким Зиеш критически высказался о «Галатасарае».

– С «Галатасараем » для меня все кончено, я сказал им, что уйду в январе. Они больше ни о чем меня не спрашивают, я делаю, что хочу. Я никогда не видел такого плохого тренера, как Окан Бурук .

– Может ли «Галатасарай» выиграть чемпионский титул?

– Мне все равно... Пусть оставят меня в покое, что бы ни случилось. Я уже жалею, что перешел сюда в начале сезона, но они не хотели отпускать меня в январе», – сказал полузащитник «Галатасарая».

«Галатасарай» лидирует в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в активе 41 балл. «Фенербахче» Жозе Моуринью, идущий вторым, отстает на 6 очков.