Зиеш о «Галатасарае»: «Все кончено, я сказал им, что уйду в январе. Никогда не видел такого плохого тренера, как Бурук. Жалею, что перешел сюда, пусть оставят меня в покое»
Хаким Зиеш критически высказался о «Галатасарае».
– С «Галатасараем» для меня все кончено, я сказал им, что уйду в январе. Они больше ни о чем меня не спрашивают, я делаю, что хочу. Я никогда не видел такого плохого тренера, как Окан Бурук.
– Может ли «Галатасарай» выиграть чемпионский титул?
– Мне все равно... Пусть оставят меня в покое, что бы ни случилось. Я уже жалею, что перешел сюда в начале сезона, но они не хотели отпускать меня в январе», – сказал полузащитник «Галатасарая».
«Галатасарай» лидирует в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в активе 41 балл. «Фенербахче» Жозе Моуринью, идущий вторым, отстает на 6 очков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем