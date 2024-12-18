У «Аталанты» 11 побед в 12 последних матчах – проиграли только «Реалу»
У «Аталанты» 11 побед в 12 последних матчах.
Клуб из Бергамо разгромил «Чезену» в 1/8 финала Кубка Италии (6:1).
С 26 октября «Аталанта» провела 12 матчей во всех туринрах, 11 из которых выиграла. Единственное поражение было от «Реала» в Лиге чемпионов (2:3).
В следующем матче «Аталанта» на своем поле примет «Эмполи» в рамках Серии А. Встреча пройдет 22 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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