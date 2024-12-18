Беллингем, Рафинья, Гризманн, Сансет и Сандро – претенденты на награду игроку месяца в Ла Лиге
Стали известны номинанты на награду игроку месяца в Ла Лиге.
На приз по итогам декабря претендуют: Джуд Беллингем («Реал», 3+1 в 3 матчах), Рафинья («Барселона», 2 гола в 3 матчах), Антуан Гризманн («Атлетико», 2 гола в 2 матчах), Ойан Сансет («Атлетик», 1 ассист в 3 матчах), Сандро («Лас-Пальмас», 2 гола в 2 матчах).
Победители будут определены в результате голосования на официальном сайте Ла Лиги.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: твиттер Ла Лиги
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