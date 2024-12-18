В Саранске стартует третий сезон всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей»

22 декабря 2024 года Саранск станет центром футбольного праздника – на базе футбольно-легкоатлетического манежа города стартует третий сезон всероссийского детского футбольного фестиваля «Чемпионат Победителей».

Этот фестиваль – не просто соревнование, это шанс для детей, оказавшихся в непростых жизненных ситуациях, раскрыть свои таланты и почувствовать себя настоящими победителями. В числе участников – воспитанники детских домов, социально-реабилитационных центров, а также дети из неблагополучных и неполных семей. Особое внимание уделено детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), для которых предусмотрен уникальный «Звездный матч», где они смогут блистать на поле в компании настоящих спортивных звезд.

Фестиваль охватит 10 российских регионов и создаст невероятную атмосферу поддержки и вдохновения. В Саранске соберутся восемь команд из Республики Мордовия. Церемония открытия начнется в 11:00. Легендарный футбольный тренер Олег Романцев вдохновит участников на победы и яркие моменты.

Кульминацией фестиваля станет гала-матч, где юные футболисты смогут встретиться с настоящими звездами российского футбола. В составе профессиональной команды сыграют такие легенды, как Евгений Алдонин, Георгий Щенников и Дмитрий Сычев.

Фестиваль организован благотворительным фондом «Ветер Добрых Перемен» при поддержке федерального проекта «Спорт – норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» и под эгидой Российского футбольного союза.

Более подробная информация о фестивале представлена на официальном сайте .