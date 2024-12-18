Головин о смене клуба: «Меня все устраивает в «Монако» – играем в ЛЧ, боремся за высокие места в таблице. Интересы команды нужно учесть, если кто-то проявит интерес»

Александр Головин ответил на вопрос о возможности ухода из «Монако».

– Ты продлил контракт с клубом до 2029 года. Почему принял решение о пятилетнем соглашении? Можно ли говорить, что твой переход в другой клуб и другую лигу теперь нереален?

– Я бы не стал связывать эти два вопроса. Пятилетний контракт – это предложение со стороны руководства «Монако», за что я очень благодарен.

Это и стабильность, уверенность в завтрашнем дне, и оценка моей игры. Повторю, что здесь можно только сказать слова благодарности в адрес руководства клуба.

Переход в другой клуб? Во-первых, меня все устраивает в «Монако», мы играем в Лиге чемпионов, боремся за высокие места в таблице. Во-вторых, даже если представить, что какой-то клуб проявляет серьезную заинтересованность во мне, интересы «Монако», который мне многое дал, обязательно должны быть учтены. Это даже не обсуждается.

Поэтому с подписанием нового контракта в этом вопросе ничего не поменялось, – сказал полузащитник «Монако » Александр Головин .