«Шинник» уволил Черышева и назначил Побегалова. Команда идет 14-й в Первой лиге
Дмитрий Черышев покинул «Шинник».
Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Контракт «Шинника» с Черышевым досрочно завершен по соглашению сторон. Новым главным тренером ярославского клуба назначен Александр Побегалов, занимавший должность спортивного координатора.
После 21 тура ярославцы занимают в таблице Мелбет Первой лиги 14-е место, находясь в двух очках от зоны вылета.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Михаила Евраева
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