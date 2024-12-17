«Шинник» уволил Черышева и назначил Побегалова. Команда идет 14-й в Первой лиге

Дмитрий Черышев покинул «Шинник».

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Контракт «Шинника » с Черышевым досрочно завершен по соглашению сторон. Новым главным тренером ярославского клуба назначен Александр Побегалов , занимавший должность спортивного координатора.

После 21 тура ярославцы занимают в таблице Мелбет Первой лиги 14-е место, находясь в двух очках от зоны вылета.