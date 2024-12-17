Форварду «Вулвс» Кунье предъявлены обвинения. Он толкнул рукой в лицо сотрудника «Ипсвича» во время потасовки между командами

Матеусу Кунье предъявлены обвинения после потасовки в матче с «Ипсвичем».

«Вулверхэмптон» уступил «Ипсвичу» (1:2) в матче 16-го тура АПЛ.

Победный мяч забил Джек Тэйлор на 94-й минуте с углового.

Поздний гол вызвал негодование игроков «Вулвс», считавших, что Али Аль-Хамади в момент подачи находился в офсайде и мешал вратарю Сэму Джонстону.

После финального свистка Раян Аит-Нури, уже имевший предупреждение, вступил в перепалку с Уэсом Бернсом из «Ипсвича» и получил вторую желтую карточку. Разъяренного Аит-Нури пришлось уводить с поля его товарищу по команде Крейгу Доусону. Он приподнял партнера и вынес с поля.

Затем между представителями обеих команд завязалась потасовка, во время которой на камеру попал момент, где нападающий хозяев Маттеус Кунья рукой толкнул сотрудника службы безопасности «Ипсвича» в лицо.

FA (Футбольная ассоциация Англии) предъявила футболисту обвинение в «ненадлежащем поведении».