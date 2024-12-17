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Защитник «Баварии» Боэ травмировал связки голеностопа на тренировке. Он вернулся после травмы мениска менее месяца назад

Защитник «Баварии» Саша Боэ вновь получил травму.

Мюнхенский клуб сообщил, что футболист повредил связки голеностопа во время тренировки. Сроки восстановления не уточняются.

Ранее в сезоне Боэ получил травму мениска, из-за которой пропустил более двух месяцев, вернувшись на поле 22 ноября. Защитник провел за «Баварию» 6 матчей в Бундеслиге-2024/25 и отметился голевой передачей. Его статистику можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Баварии»
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