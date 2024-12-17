  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Димарко и Думфрис набрали по 15 очков за матч с «Лацио». У обоих защитников по голу и ассисту
Фэнтези
0

Димарко и Думфрис набрали по 15 очков за матч с «Лацио». У обоих защитников по голу и ассисту

«Интер» на выезде разгромил «Лацио» в 16-м туре Серии А (6:0).

Федерико Димарко забил в 1-м тайме и сделал ассист во 2-м. За игру защитник набрал 15 очков в фэнтези-турнире Серии А: +2 за игру, +6 за гол, +3 за ассист, +4 за сухой матч. В фэнтези Серии А его выбрали 26,09% игроков. После 16-го тура Димарко – 4-й по очкам в фэнтези (78), больше набрали только Маркус Тюрам (92), Джованни Ди Лоренцо (85) и Матео Ретеги (84). В Серии А у Димарко по 3 гола и ассиста.

15 фэнтези-очков набрал Дензел Думфрис, у него также гол и ассист. В фэнтези защитника «Интера» выбрали 2,62% игроков. В чемпионате у Думфриса 3 гола и ассист.

10 фэнтези-очков получил Хакан Чалханоглу: +2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч, -1 за желтую карточку. В фэнтези полузащитника выбрали 3,58% игроков. В Серии А у него 3 гола и 1 ассист.

👉 Моя команда в фэнтези Серии А

Опубликовано: Фэнтези на Спортсе
Источник: Фэнтези Серии А на Спортсе’‘
logoИнтер
logoФедерико Димарко
logoсерия А Италия
logoФэнтези
logoЛацио
logoХакан Чалханоглу
logoДензел Думфрис
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
«Аталанта» лидирует в Серии А после 16-го тура. «Наполи» отстает на 2 очка, «Интер» – на 3 при игре в запасе. «Юве» – 6-й, «Милан» – 8-й, «Рома» – 12-я
9сегодня, 21:50
Чемпионат Италии. «Интер» забил 6 голов «Лацио» на выезде
124сегодня, 21:44
«Интер» разнес «Лацио» в гостях – 6:0! У Чалханоглу, Думфриса и Димарко по 1+1, Тюрам, Барелла и Карлос Аугусто забили
129сегодня, 21:44
Дьокереш признан игроком года в Швеции. У форварда «Спортинга» 61 гол за клуб и сборную в 2024-м
8сегодня, 21:34
Бар-стадион, кафе от «Класса-92» и тот самый паб из фильма «Евротур». Заходим?
сегодня, 21:30Спецпроект
Рюэрсон потерял сознание в раздевалке в перерыве матча с «Барсой» в ЛЧ, его увезли в больницу. Шахин сказал, что у защитника «Боруссии» проблемы с кровообращением
4сегодня, 21:13
Лукман признан игроком года в Африке. Ронуэн Уильямс обошел Онана и стал лучшим вратарем
14сегодня, 20:44
Ямаль о целях после Golden Boy: «Если выиграю с «Барсой», особенно в ЛЧ, будет больше шансов побороться за «Золотой мяч». С командными достижениями буду ближе к индивидуальным наградам»
22сегодня, 20:17
Нино интересен «Крузейро». «Зенит» требует 15 млн евро за защитника (UOL)
38сегодня, 20:03
Аршавин о Джикии: «Тяжеловат, не для основного состава «Химок» – все читает, но скорости не хватает. Не буду говорить, есть ли там лишний вес»
18сегодня, 19:31
Ко всем новостям
Последние новости
Мендеш уверен, что Ямаль продлит контракт с «Барсой»: «Ламин предан клубу. Он подпишет новое соглашение, конечно»
4сегодня, 22:00
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» в гостях у «Борнмута»
1011сегодня, 21:56Live
Писарев о Карпине: «Готов быть тренером топ-клуба. Сейчас он обладает человеческими качествами, отсутствие которых мешало ему стать топовым тренером раньше»
6сегодня, 20:56
Браун о де Лигте: «Маттейс может стать элитным защитником для «МЮ». При Амориме он найдет свой ритм, его ждет большой успех»
9сегодня, 20:30
УЕФА увеличил призовой фонд женского Евро в 1,5 раза – до 41 млн евро. Федерации распределят между футболистками от 30 до 40% полученных средств
5сегодня, 19:50
Кейн провел часть тренировки в общей группе «Баварии» и может сыграть с «Лейпцигом» в пятницу. Форвард получил травму в матче с «Боруссией» Дортмунд
2сегодня, 19:06
Испания сыграет с Португалией, Италией и Бельгией на групповом этапе женского Евро-2025. Франция в одной группе с Англией и Нидрландами, Германия – с Данией и Швецией
2сегодня, 18:10
«Велес Сарсфилд» стал чемпионом Аргентины впервые с 2013 года
16сегодня, 15:18
Борис Игнатьев: «Аршавин мог бы замахнуться на политическую карьеру в России. Он хорошо себя позиционирует на футбольно-политическом поприще»
8сегодня, 14:55
Шервуд о Джексоне: «Иногда выглядит как рэпер или актер, пытающийся играть в футбол. Забивает в самых сложных моментах, если бы мог завершать еще и легкие, показатели удвоились бы»
21сегодня, 14:36
Рекомендуем