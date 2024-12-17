Димарко и Думфрис набрали по 15 очков за матч с «Лацио». У обоих защитников по голу и ассисту

«Интер» на выезде разгромил «Лацио» в 16-м туре Серии А (6:0).

Федерико Димарко забил в 1-м тайме и сделал ассист во 2-м. За игру защитник набрал 15 очков в фэнтези-турнире Серии А : +2 за игру, +6 за гол, +3 за ассист, +4 за сухой матч. В фэнтези Серии А его выбрали 26,09% игроков. После 16-го тура Димарко – 4-й по очкам в фэнтези (78), больше набрали только Маркус Тюрам (92), Джованни Ди Лоренцо (85) и Матео Ретеги (84). В Серии А у Димарко по 3 гола и ассиста.

15 фэнтези-очков набрал Дензел Думфрис, у него также гол и ассист. В фэнтези защитника «Интера» выбрали 2,62% игроков. В чемпионате у Думфриса 3 гола и ассист.

10 фэнтези-очков получил Хакан Чалханоглу: +2 за игру, +5 за гол, +3 за ассист, +1 за сухой матч, -1 за желтую карточку. В фэнтези полузащитника выбрали 3,58% игроков. В Серии А у него 3 гола и 1 ассист.

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