Рюэрсон потерял сознание в раздевалке в перерыве матча с «Барсой» в ЛЧ, его увезли в больницу. Шахин сказал, что у защитника «Боруссии» проблемы с кровообращением

Юлиан Рюэрсон потерял сознание в перерыве матча с «Барселоной».

В минувшую среду «Боруссия » Дортмунд уступила «Барселоне» (2:3) в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Рюэрсон был заменен после 1-го тайма.

По информации Bild, после 1-го тайма защитник «Боруссии» потерял сознание в раздевалке и был госпитализирован. Клуб ранее не сообщал о случившемся с Рюэрсоном – об этом стало известно лишь в понедельник. На данный момент причина потери сознания остается неизвестной.

На пресс-конференции перед воскресным матчем Бундеслиги с «Хоффенхаймом» (1:1) главный тренер «Боруссии» Нури Шахин объяснил отсутствие Рюэрсона в заявке тем, что у норвежца возникли проблемы с кровообращением.

«Он прошел обследование, и его будут обследовать дополнительно. Мы хотим исключить все риски», – сказал Шахин.