«Селтик» выиграл Кубок шотландской лиги, в финале обыграв «Рейнджерс» по пенальти – 5:4

«Селтик» выиграл Кубок шотландской лиги.

В финале команда Брендана Роджерса обыграла «Рейнджерс» (3:3, 5:4 по пенальти).

«Селтик» выиграл Кубок шотландской лиги в 22-й раз в своей истории. Больше только у «Рейнджерс» – 28.