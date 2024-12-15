«Селтик» выиграл Кубок шотландской лиги, в финале обыграв «Рейнджерс» по пенальти – 5:4
«Селтик» выиграл Кубок шотландской лиги.
В финале команда Брендана Роджерса обыграла «Рейнджерс» (3:3, 5:4 по пенальти).
«Селтик» выиграл Кубок шотландской лиги в 22-й раз в своей истории. Больше только у «Рейнджерс» – 28.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем