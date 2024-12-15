«Милан» продлит контракты Меньяна и Рейндерса до 2029-го. Зарплата вратаря вырастет с 3,2 до 5 млн евро, хавбек будет получать 3,5 млн вместо 1,7 (La Gazzetta dello Sport)
По данным La Gazzetta dello Sport, переговоры с футболистами значительно ускорились за последние недели, и стороны достигли почти полного согласия. Остается последний этап, на котором будут расписаны все условия, в том числе бонусы.
Действующее соглашение Меньяна истекает в июне 2026 года. Новый контракт голкипера будет рассчитан до 2029 года, а зарплата вырастет с нынешних 3,2 до 5 млн евро. К ней также добавятся бонусы.
Зарплата Рейндерса увеличится с 1,7 до 3,5 млн, а бонусы будут напрямую связаны с его показателями. Действующее соглашение нидерландца рассчитано до 2028 года, однако клуб захотел поощрить игрока за качественный скачок, который он совершил с точки зрения результативности.
Контракт полузащитника также продлят до 2029 года, однако нельзя исключать вариант включения в него дополнительного сезона. Отмечается, что Тейани и его жене очень нравится в Милане.
Также стало известно, что «Милан» и оба футболиста решили не включать в соглашения пункт об отступных.
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