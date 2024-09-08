«Милан» может повысить Меньяну зарплату до 5,5 млн евро. Стороны обсуждают новый контракт, и оптимизма больше, чем в случае с Тео

«Милан» хочет продлить контракт с Майком Меньяном.

La Gazzetta dello Sport сообщает, что в последнее время стороны контактировали, и переговоры идут хорошо. «Россонери» настроены более оптимистично, чем в случае с , договор которого тоже рассчитан до 2026 года.

« » пока не делал вратарю официальных предложений, но это будет следующий шаг. Сейчас голкипер зарабатывает 3,2 млн евро в год, и клуб может предложить ему 5,5 млн.

При этом будет готов остаться только в том случае, если убедится в конкурентоспособности команды.

В этом сезоне француз принял участие в трех матчах Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.