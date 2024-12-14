«Ман Сити» интересуется Виртцем, но «Байер» не продаст хавбека зимой. Гимараэс готов перейти в январе
«Манчестер Сити» проявляет интерес к Флориану Виртцу.
«Горожанам» нравится игра немецкого полузащитника, и для клуба это было бы идеальное приобретение.
Но «Манчестер Сити» понимает, что «Байер» не намерен продавать футболиста зимой. Кроме того, интерес к хавбеку также проявляет «Реал».
Помимо этого, как сообщает The Times, полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс выразил готовность перейти в «Манчестер Сити» – либо зимой, либо летом.
В прошлом межсезонье «горожане» не стали активировать опцию выкупа в размере 100 миллионов фунтов, которая была прописана в договоре бразильца.
«Сити» ждет перестройка – уже зимой. Пепу не хватает футболистов
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Times
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