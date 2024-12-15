Защитник «Монако» Тезе перед «ПСЖ»: «Мы уверены в своих силах. Будем играть на победу» 

Джордан Тезе высказался в преддверии матча Лиги 1 с «ПСЖ».

Защитник «Монако» выразил мнение после ничьей с «Реймсом » (0:0).

– Мы знали, что будет непросто. Нам удалось создать ряд опасных моментов у ворот соперника, не вышло их конвертировать в забитые мячи. А без голов, как известно, не бывает побед.

Мы приехали сюда ради победы и трех очков. Но таков футбол, нет команд, которые побеждают в каждом матче. Мы недовольны итоговым счетом этой встречи.

- Сегодня вы задали весьма высокий темп игры.

– С первых минут мы старались действовать в интенсивном ключе. Мы знали, что нам будет нелегко в гостях, поэтому вся команда на неделе работала над тем, чтобы сохранять высокий темп по ходу игры.

- С каким настроем вы подходите к игре с «ПСЖ»?

– Мы знаем, что это будет тяжелая встреча, однако мы уверены в своих силах. Мы будем играть на победу.

Можно ли назвать нас прямым конкурентом «ПСЖ»? Если честно, в таблицу мы особо не заглядываем. Однако мы знаем, что в таблице наш прямой конкурент – это «Марсель». Нужно стараться побеждать в каждом матче, – сказал Тезе .

Матч 16-го тура «Монако » – «ПСЖ » пройдет 18 декабря.