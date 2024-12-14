У «Жироны» три подряд поражения и серия из шести матчей без побед

«Жирона» не выигрывает 6 матчей подряд.

Команда под руководством Мичела проиграла «Мальорке» (1:2) в 17-м туре Ла Лиги.

Это третье подряд поражение «Жироны» – до этого проиграли «Ливерпулю» в ЛЧ (0:1) и «Реалу» в чемпионате (0:3).

У команды 4 поражения и две ничьих в последних шести матчах. Последняя победа была над «Эспаньолом» в Ла Лиге (4:1) 23 ноября.

В Ла Лиге каталонский клуб сейчас занимает 9-е место, имея 22 очка после 17 игр.

Следующий матч «Жирона » проведет дома против «Вальядолида» в рамках Ла Лиги. Встреча пройдет 20 декабря.