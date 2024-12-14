Мбаппе 4-й раз признан лучшим французским игроком сезона по версии France Footbal. Килиан считает, что Салиба тоже заслужил приз
Килиан Мбаппе 2-й раз подряд признан лучшим французским игроком сезона.
Речь идет о статусе лучшего французского игрока по версии France Football. При выборе победителя рассматривались достижения прошлого сезона, когда Мбаппе еще выступал за «ПСЖ».
За лучшего игрока голосуют главный редактор France Football и предыдущие обладатели приза. Второе место занял Вильям Салиба из «Арсенала». Вратарь «Милана» Майк Меньян стал третьим.
Мбаппе стал лучшим по версии France Football 2-й раз подряд и 4-й раз в целом.
Сам Килиан заявил, что считает Салиба заслуживающим награду. «Нужно быть честным, он тоже заслужил ее», – отметил нападающий.
Опубликовано: Sports
Источник: Foot Mercato
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем