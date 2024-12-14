Мбаппе 4-й раз признан лучшим французским игроком сезона по версии France Footbal. Килиан считает, что Салиба тоже заслужил приз

Килиан Мбаппе 2-й раз подряд признан лучшим французским игроком сезона.

Речь идет о статусе лучшего французского игрока по версии France Football. При выборе победителя рассматривались достижения прошлого сезона, когда Мбаппе еще выступал за «ПСЖ ».

За лучшего игрока голосуют главный редактор France Football и предыдущие обладатели приза. Второе место занял Вильям Салиба из «Арсенала ». Вратарь «Милана » Майк Меньян стал третьим.

Мбаппе стал лучшим по версии France Football 2-й раз подряд и 4-й раз в целом.

Сам Килиан заявил, что считает Салиба заслуживающим награду. «Нужно быть честным, он тоже заслужил ее», – отметил нападающий.