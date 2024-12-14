«Ливерпуль» не проигрывает три месяца: 16 побед и 3 ничьих. «Красные» потеряли очки в двух турах АПЛ подряд
«Ливерпуль» в последний раз проигрывал три месяца назад.
Команда Арне Слота сегодня разделила очки с «Фулхэмом» (2:2) в 16-м туре АПЛ. Матч 15-го тура был перенесен, а в 14-м она сыграла вничью с «Ньюкаслом» (3:3).
Последнее поражение мерсисайдцев датировано 14 сентября. С тех пор у них 16 побед и 3 ничьих в чемпионате, Кубке лиги и Лиге чемпионов.
«Красные» набрали 36 очков и продолжают лидировать в таблице АПЛ. 18 декабря «Ливерпуль» выступит в гостях у «Саутгемптона».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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