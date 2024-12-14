Салах отдал 100-й голевой пас за «Ливерпуль» – на Гакпо в матче с «Фулхэмом». У египтянина 13+9 в 15 матчах АПЛ – он лучший в лиге по «гол+пас»
Мохамед Салах набрал 22-е результативное очко в АПЛ в этом сезоне.
Вингер «Ливерпуля» ассистировал Коди Гакпо во втором тайме матча 16-го тура АПЛ против «Фулхэма» (1:1, второй тайм).
Эта результативная передача стал сотой для Салаха в футболке «Ливерпуля».
У Мохамеда теперь 13 голов и 9 голевых передач в 15 играл чемпионата. Египтянин лидирует в АПЛ по системе «гол+пас».
Всего у Салаха в текущем сезоне 16 забитых мячей и 13 ассистов в 23 матчах во всех турнирах. Он также является лучшим игроком топ-5 европейских лиг по результативным баллам.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Match of the Day
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