Салах отдал 100-й голевой пас за «Ливерпуль» – на Гакпо в матче с «Фулхэмом». У египтянина 13+9 в 15 матчах АПЛ – он лучший в лиге по «гол+пас»

Мохамед Салах набрал 22-е результативное очко в АПЛ в этом сезоне.

Вингер «Ливерпуля » ассистировал Коди Гакпо во втором тайме матча 16-го тура АПЛ против «Фулхэма » (1:1, второй тайм).

Эта результативная передача стал сотой для Салаха в футболке «Ливерпуля».

У Мохамеда теперь 13 голов и 9 голевых передач в 15 играл чемпионата. Египтянин лидирует в АПЛ по системе «гол+пас».

Всего у Салаха в текущем сезоне 16 забитых мячей и 13 ассистов в 23 матчах во всех турнирах. Он также является лучшим игроком топ-5 европейских лиг по результативным баллам.