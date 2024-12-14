ЭСК РФС: Москалев верно отменил два гола «Зенита» в матче с «Акроном»

ЭСК поддержала решения Владимира Москалева в матче «Зенит» – «Акрон».

«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалева в эпизодах с отмененными голами в ворота «Акрона » (1:2) на 69-й и 90+8-й минутах матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Акрон» на 69-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока команды «Зенит » №17 Андрея Мостового в атакующей фазе его команды, предшествующей взятию ворот команды «Акрон», по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как игрок сделал очевидное движение в направлении мяча, и после контакта мяча с рукой мяч остался под контролем этого же игрока, который получил незаслуженное преимущество.

В связи с тем, что последующая атака команды «Зенит» после данного инцидента остается перспективной и мяч не переходил во владение команде соперника до взятия ворот, ВАР при проверке взятия ворот правильно оценил, что игра рукой произошла в атакующей фазе команды «Зенит».

По этой причине комиссия единогласно поддерживает вмешательство ВАР, пригласившего судью к монитору, и, соответственно, решение судьи отменить взятие ворот и назначение штрафного удара в пользу команды «Акрон» за игру рукой игроком соперника в данной игровой ситуации».

2. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Акрон» на 90+8 минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что по мнению всех членов комиссии, контакт мяча с рукой игрока команды «Зенит» №27 Нино в атакующей фазе его команды, предшествующей взятию ворот, является наказуемым.

Данный контакт с рукой произошел после попадания мяча в лицо Нино, что не являлось умышленной игрой в мяч, и последующего отскока от его партнера по команде. Рука Нино была неестественно отставлена от тела, а мяч, после контакта с рукой, незамедлительно остался под контролем этого же игрока.

По этой причине комиссия единогласно поддерживают решение судьи отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Акрон» за игру рукой в данной игровой ситуации.

Это решение соответствует концепции игры рукой со стороны атакующих игроков в штрафной площади команды соперников, согласно которой, контакт мяча с рукой нападающего находящейся в наказуемом положении, после которого мяч остается под контролем этого же игрока, рекомендуется считать наказуемым, так как у атакующей команды не должно быть дополнительного незаслуженного преимущества для взятия ворот».