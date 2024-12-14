16

ЭСК РФС: Москалев верно отменил два гола «Зенита» в матче с «Акроном»

ЭСК поддержала решения Владимира Москалева в матче «Зенит» – «Акрон».

«Зенит» обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС  с просьбой оценить работу арбитра Владимира Москалева в эпизодах с отмененными голами в ворота «Акрона» (1:2) на 69-й и 90+8-й минутах матча.

Решения комиссии

1. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Акрон» на 69-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока команды «Зенит» №17 Андрея Мостового в атакующей фазе его команды, предшествующей взятию ворот команды «Акрон», по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как игрок сделал очевидное движение в направлении мяча, и после контакта мяча с рукой мяч остался под контролем этого же игрока, который получил незаслуженное преимущество. 

В связи с тем, что последующая атака команды «Зенит» после данного инцидента остается перспективной и мяч не переходил во владение команде соперника до взятия ворот, ВАР при проверке взятия ворот правильно оценил, что игра рукой произошла в атакующей фазе команды «Зенит». 

По этой причине комиссия единогласно поддерживает вмешательство ВАР, пригласившего судью к монитору, и, соответственно, решение судьи отменить взятие ворот и назначение штрафного удара в пользу команды «Акрон» за игру рукой игроком соперника в данной игровой ситуации».

2. Судья правильно отменил взятие ворот команды «Акрон» на 90+8 минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что по мнению всех членов комиссии, контакт мяча с рукой игрока команды «Зенит» №27 Нино в атакующей фазе его команды, предшествующей взятию ворот, является наказуемым.

Данный контакт с рукой произошел после попадания мяча в лицо Нино, что не являлось умышленной игрой в мяч, и последующего отскока от его партнера по команде. Рука Нино была неестественно отставлена от тела, а мяч, после контакта с рукой, незамедлительно остался под контролем этого же игрока. 

По этой причине комиссия единогласно поддерживают решение судьи отменить взятие ворот и назначить штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Акрон» за игру рукой в данной игровой ситуации.

Это решение соответствует концепции игры рукой со стороны атакующих игроков в штрафной площади команды соперников, согласно которой, контакт мяча с рукой нападающего находящейся в наказуемом положении, после которого мяч остается под контролем этого же игрока, рекомендуется считать наказуемым, так как у атакующей команды не должно быть дополнительного незаслуженного преимущества для взятия ворот».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт РФС
ЭСК РФС
logoВладимир Москалев
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoсудьи
logoЗенит
logoАндрей Мостовой
logoНино Мота
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Депутат Терюшков о Fan ID: «Отмену продвигают не противники цифровизации. Паспорт может мешать только тем, кто имеет в планах нарушать закон»
1520 минут назад
Фонсека выведет Тео из основы «Милана» в матче с «Дженоа» и поставит молодого игрока. Тренер был недоволен действиями команды в матче ЛЧ
1035 минут назад
ЭСК РФС: Кукуляк ошибочно засчитал гол Угальде в матче «Спартак» – «Пари НН»
4254 минуты назад
Сергей Силкин: «Краснодару» не дадут стать чемпионом в год столетия «Зенита». Шансы есть, но это почти невозможно»
30сегодня, 11:32
Мбаппе 4-й раз признан лучшим французским игроком сезона по версии France Footbal. Килиан считает, что Салиба тоже заслужил приз
20сегодня, 11:17
Президентом Грузии стал чемпион России по футболу Кавелашвили. Экс-форвард «Алании» и «Ман Сити» был единственным кандидатом
223сегодня, 11:01
«Челси» в погоне за лидером АПЛ, сдавать нельзя. Обыграют «Брентфорд»?
сегодня, 11:00Спецпроект
Божович о договорных матчах: «В России возникали сомнения в чистоте матчей. Порой мои команды играли так, будто мы сдаем. Если серьезно, то я никогда не принимал в этом участия»
11сегодня, 10:54
Чемпионат Англии. «Арсенал» примет «Эвертон», «Ливерпуль» – «Фулхэм». «Ман Сити» сыграет с «МЮ» в воскресенье
28сегодня, 10:45
Файзуллаев второй год подряд признан лучшим футболистом Узбекистана
17сегодня, 10:32
Ко всем новостям
Последние новости
Энрике о «ПСЖ»: «Вы критикуете, но это мой лучший сезон по статистике. Журналисты говорили, что у нас даже не лучшая команда во Франции. Я вижу только позитив»
14 минут назад
Владислав Радимов: «Зенит» идет вровень с «Краснодаром», но наибольшую опасность представляет «Спартак». Если усилятся, станут главным конкурентом команды из Санкт-Петербурга в борьбе за чемпионство»
523 минуты назад
Джанашия об избрании Кавелашвили президентом Грузии: «Среди футболистов тоже есть умные! Все будет прекрасно»
639 минут назад
Алан Агузаров: «Игнатьев претендует на звание лучшего игрока чемпионата Армении. Происходит перезагрузка карьеры. Есть время занять нишу в статусе достойного российского футболиста»
9сегодня, 11:55
Тухель готов обсудить сборную Англии с Саутгейтом: «Он джентльмен. Почему бы не встретиться с ним снова?»
сегодня, 11:48
Агент Помазуна: «Если Илья и уйдет из ЦСКА зимой, то только если его купят. Это будет полноценный трансфер, а не аренда»
4сегодня, 11:38
Карлес Пуйоль: «Кубарси – совершенный футболист с хорошим владением мячом. В этом смысле он больше похож на Пике, чем на меня»
12сегодня, 11:21
Валерий Газзаев: «Возникают вопросы к селекции ЦСКА. Гуарирапа и Койта не показывают игры, которой ждали, от Пьянича ждали большего. Стоит искать более качественных игроков»
7сегодня, 11:09
Мбаппе признался, что по-прежнему болеет за «ПСЖ»: «Я все еще парижанин»
8сегодня, 10:48
Из-за высокого спроса на концерты Coldplay сборная Англии не сможет сыграть на «Уэмбли» в сентябре 2025-го
10сегодня, 10:41
Рекомендуем