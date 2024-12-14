Агент Помазуна: «Если Илья и уйдет из ЦСКА зимой, то только если его купят. Это будет полноценный трансфер, а не аренда»

Агент Ильи Помазуна оценил возможность трансфера голкипера из ЦСКА.

В этом сезоне вратарь не провел ни одного матча за команду.

– Может ли Илья уйти в аренду во время предстоящего трансферного окна?

– Думаю, что если Помазун и уйдет из ЦСКА зимой, то только если его кто-то купит. Сейчас он отдыхает, приедет после Нового года, тогда и поговорим. А просто так гадать не хочется.

Но повторюсь: скорее всего, если Помазун и уйдет из ЦСКА, то это будет полноценный трансфер, а не аренда.

– Интерес «Спартака»?

– Без комментариев, – сказал представитель голкипера Алексей Сафонов.

Николич об отстранении Помазуна: «Игроку ЦСКА нельзя переходить в «Спартак» и наоборот. И нельзя даже говорить об этом. Можно, но тогда ты не будешь играть здесь»