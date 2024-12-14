Агент Помазуна: «Если Илья и уйдет из ЦСКА зимой, то только если его купят. Это будет полноценный трансфер, а не аренда»
Агент Ильи Помазуна оценил возможность трансфера голкипера из ЦСКА.
В этом сезоне вратарь не провел ни одного матча за команду.
– Может ли Илья уйти в аренду во время предстоящего трансферного окна?
– Думаю, что если Помазун и уйдет из ЦСКА зимой, то только если его кто-то купит. Сейчас он отдыхает, приедет после Нового года, тогда и поговорим. А просто так гадать не хочется.
Но повторюсь: скорее всего, если Помазун и уйдет из ЦСКА, то это будет полноценный трансфер, а не аренда.
– Интерес «Спартака»?
– Без комментариев, – сказал представитель голкипера Алексей Сафонов.
Николич об отстранении Помазуна: «Игроку ЦСКА нельзя переходить в «Спартак» и наоборот. И нельзя даже говорить об этом. Можно, но тогда ты не будешь играть здесь»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
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