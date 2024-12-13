Грэм Сунесс: «Смотрел ЛЧ и уже через 15 минут переключился на Чемпионшип. В новом формате не хватает остроты, матчей слишком много, и команды не стараются, потому что шанс еще будет»

Грэм Сунесс не впечатлен современным футболом.

«На этой неделе я решил посмотреть Лигу чемпионов, но уже через 15 минут переключился, чтобы насладиться матчем «Лидс Юнайтед» против «Мидлсбро» в Чемпионшипе.

В этом формате Лиги чемпионов не хватает остроты, она стала скучной. Слишком много матчей, в которых команды не стараются (как, например, «Ливерпуль» на этой неделе), – и это скучно, потому что у них остаются другие возможности добиться результата.

Но не только Лига чемпионов – даже наша Премьер-лига, которую принято считать лучшей, временами становится тяжелым зрелищем: слишком много игры на своей половине и слишком много пасов из стороны в сторону.

Посмотрите, кто делает больше всего передач. Статистика говорит, что это защитники. В среднем они 72 раза за игру касаются мяча. Холанд, лучший бомбардир АПЛ, делает это 23 раза.

Мне, как полузащитнику, говорили, что важнее всего нападающие, что надо как можно раньше и точнее доводить мяч до тех, кто целует эмблему, чтобы у них было время и пространство для выполнения своей работы. Сейчас же, если не считать топ-команды, слишком много времени мяч проводит на своей половине поля.

Сегодня вам вряд ли захочется быть центрфорвардом, если вы планируете сделать карьеру в футболе. Нападающие, должно быть, очень расстроены бесконечными «квадратами» на своей половине поля, когда сами они делают забегания и просят мяч впереди», – отметил бывший тренер «Ливерпуля».