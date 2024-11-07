Сунесс про трансферы «Челси»: «Неустойчивая бизнес-модель. Многие будут сидеть на 7-летних контрактах и не захотят покидать клуб, если им не предложат много денег. Прибыли не будет»

Грэм Сунесс раскритиковал трансферную политику «Челси».

«Я думаю, что они могли бы делать по-другому. Они просто беспорядочно скупали всех, кто попадался им в определенной возрастной категории. Они накапливают себе больше проблем в будущем.

Примером может служить Рахим Стерлинг, которого им, по сути, пришлось отдать. Они столкнутся с той же ситуацией по крайней мере еще полдюжины раз. Игроки не оправдают ожиданий, их станет слишком много, и они будут сидеть на семилетних контрактах, ​​не желая покидать «Челси», если им не предложат много денег, чтобы они ушли.

«Челси» не получит прибыль, когда продаст их, потому что они будут считаться провальными, и придется заплатить, чтобы они ушли. Это неустойчивая бизнес-модель», – заявил бывший тренер «Ливерпуля» в подкасте Three Up Front.