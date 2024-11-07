Сунесс про трансферы «Челси»: «Неустойчивая бизнес-модель. Многие будут сидеть на 7-летних контрактах и не захотят покидать клуб, если им не предложат много денег. Прибыли не будет»
Грэм Сунесс раскритиковал трансферную политику «Челси».
«Я думаю, что они могли бы делать по-другому. Они просто беспорядочно скупали всех, кто попадался им в определенной возрастной категории. Они накапливают себе больше проблем в будущем.
Примером может служить Рахим Стерлинг, которого им, по сути, пришлось отдать. Они столкнутся с той же ситуацией по крайней мере еще полдюжины раз. Игроки не оправдают ожиданий, их станет слишком много, и они будут сидеть на семилетних контрактах, не желая покидать «Челси», если им не предложат много денег, чтобы они ушли.
«Челси» не получит прибыль, когда продаст их, потому что они будут считаться провальными, и придется заплатить, чтобы они ушли. Это неустойчивая бизнес-модель», – заявил бывший тренер «Ливерпуля» в подкасте Three Up Front.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
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