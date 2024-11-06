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  • Сунесс о «Челси»: «С их составом есть шанс попасть в четверку, но далеко до победы в АПЛ или ЛЧ. Многие уйдут, не достигнув ожидаемого уровня. Энцо за 105 млн – самый очевидный пример»
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Сунесс о «Челси»: «С их составом есть шанс попасть в четверку, но далеко до победы в АПЛ или ЛЧ. Многие уйдут, не достигнув ожидаемого уровня. Энцо за 105 млн – самый очевидный пример»

Грэм Сунесс высказался о турнирных перспективах «Челси».

«Пока еще очень рано выносить какие-либо суждения о «Челси». С их нынешним составом у них есть шанс попасть в первую четверку, но им все еще далеко до победы в Премьер-лиге или Лиге чемпионов.

Думаю, очень многие игроки нынешнего состава уйдут и никогда не достигнут того уровня, которого от них ожидают люди. Самый очевидный для меня пример – Энцо Фернандес, на которого потратили 105 миллионов фунтов и которого сейчас даже нет в составе. Они купили кучу игроков, которые не достигнут ожидаемого уровня», – заявил бывший тренер «Ливерпуля» в подкасте Three Up Front.

После 10 туров АПЛ команда Энцо Марески, набрав 18 очков, занимает 4-е место в турнирной таблице.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoЧелси
logoпремьер-лига Англия
Грэм Сунесс
logoЭнцо Фернандес
деньги
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