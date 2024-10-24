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  • Сунесс про «Ливерпуль» Слота: «Они играют не так рок-н-ролльно, как при Клоппе. Они пытались засушить игру с «Челси», это не в стиле «красных». Фанаты хотят, чтобы команда владела инициативой»
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Сунесс про «Ливерпуль» Слота: «Они играют не так рок-н-ролльно, как при Клоппе. Они пытались засушить игру с «Челси», это не в стиле «красных». Фанаты хотят, чтобы команда владела инициативой»

Грэм Сунесс не в восторге от игры «Ливерпуля» при Арне Слоте.

«Когда Арне Слот возглавил команду, я не видел никаких отличий в игре «Ливерпуля». Сейчас, мне кажется, они стали чаще опускаться ниже, стали, возможно, более терпеливыми в позиционном нападении. Но убедили ли они меня? Нет.

Я смотрю на «Манчестер Сити» и «Арсенал» и думаю, что они пока опережают «Ливерпуль». Слот прекрасно стартовал, работа с ним понравится футболистам, думаю. Но надо помнить о том, что команда сейчас побеждает. Проблемы начнутся в случае поражений, и я гарантирую, что рано или поздно вы увидите совсем другого Слота.

Они пытались засушить игру в конце матча с «Челси», и это было не очень-то захватывающе, это было не в стиле «Ливерпуля». Но тебя будут хвалить, пока ты побеждаешь. Когда побед не будет, люди будут говорить: «Это не в стиле «Ливерпуля». Будут использованы и другие клише.

Сейчас они играют не так рок-н-ролльно, как при Клоппе. Фанаты «Ливерпуля», если взглянуть на историю, хотят видеть, как их команда владеет инициативой», – сказал бывший главный тренер мерсисайдцев в подкасте Three Up Front.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football365
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoЮрген Клопп
Грэм Сунесс
logoАрне Слот
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