Хорватский клуб скопировал логотип «Брайтона». Клуб АПЛ написал им письмо с просьбой отказаться от эмблемы
Хорватский клуб скопировал логотип «Брайтона».
«Ядран-Галеб» из одной из низших лиг Хорватии ранее опубликовал новый логотип в соцсетях (лого обновилось и на сайте Федерации футбола Хорватии), который был идентичен эмблеме «Брайтона».
«Брайтон» в ответ на это написал в «Ядран-Галеб» большое письмо. Угрозы судебным иском там не было, но клуб АПЛ попросил отказаться от логотипа.
«Была определенная, скажем так, угроза, но в конце было написано, что они просят сменить герб и никаких юридических действий предпринимать не будут. Очевидно, они это увидели только сейчас, поэтому решили отреагировать на логотип, который явно был скопирован», – заявил хорватский юрист.
«Ядран-Галеб» убрал логотип из соцсетей. Эмблема также пропала с сайте Федерации футбола Хорватии.
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