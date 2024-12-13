Хорватский клуб скопировал логотип «Брайтона». Клуб АПЛ написал им письмо с просьбой отказаться от эмблемы

Хорватский клуб скопировал логотип «Брайтона».

«Ядран-Галеб» из одной из низших лиг Хорватии ранее опубликовал новый логотип в соцсетях (лого обновилось и на сайте Федерации футбола Хорватии), который был идентичен эмблеме «Брайтона».

«Брайтон» в ответ на это написал в «Ядран-Галеб» большое письмо. Угрозы судебным иском там не было, но клуб АПЛ попросил отказаться от логотипа.

«Была определенная, скажем так, угроза, но в конце было написано, что они просят сменить герб и никаких юридических действий предпринимать не будут. Очевидно, они это увидели только сейчас, поэтому решили отреагировать на логотип, который явно был скопирован», – заявил хорватский юрист.

«Ядран-Галеб» убрал логотип из соцсетей. Эмблема также пропала с сайте Федерации футбола Хорватии.