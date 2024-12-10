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«Брайтон» купил хавбека «Интер Майами» Гомеса за 15+3 млн долларов

«Брайтон» подписал полузащитника «Интер Майами».

Английский клуб объявил о трансфере Диего Гомеса Амарильи. Футболист присоединится к своей новой команде 1 января. 

По информации журналиста Бена Джейкобса, сумма сделки составила 15 миллионов долларов и может возрасти до 18 млн за счет бонусных выплат. 

В минувшем сезоне МЛС Гомес провел 22 матча, отличившись 3 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Брайтона»
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