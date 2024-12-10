«Брайтон» купил хавбека «Интер Майами» Гомеса за 15+3 млн долларов
«Брайтон» подписал полузащитника «Интер Майами».
Английский клуб объявил о трансфере Диего Гомеса Амарильи. Футболист присоединится к своей новой команде 1 января.
По информации журналиста Бена Джейкобса, сумма сделки составила 15 миллионов долларов и может возрасти до 18 млн за счет бонусных выплат.
В минувшем сезоне МЛС Гомес провел 22 матча, отличившись 3 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Брайтона»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости