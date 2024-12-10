«Брайтон» купил хавбека «Интер Майами» Гомеса за 15+3 млн долларов

«Брайтон» подписал полузащитника «Интер Майами».

Английский клуб объявил о трансфере Диего Гомеса Амарильи. Футболист присоединится к своей новой команде 1 января.

По информации журналиста Бена Джейкобса, сумма сделки составила 15 миллионов долларов и может возрасти до 18 млн за счет бонусных выплат.

В минувшем сезоне МЛС Гомес провел 22 матча, отличившись 3 голами и 4 ассистами. Его статистика – здесь .