Месси не попал в символическую сборную года от FIFPro впервые за 18 лет. Роналду нет второй год подряд – ранее его выбирали 15 раз кряду

Лионель Месси не попал в команду от FIFPro впервые за 18 лет.

Сегодня FIFPro огласила состав символической сборной года . Он был определен по итогам опроса, в котором приняли участие 21 266 футболистов.

Аргентинский нападающий «Интер Майами » был одним из претендентов на включение в эту команду, но не попал в окончательный состав. Ранее Месси включали в символическую сборную 17 раз подряд.

Криштиану Роналду не вошел в символическую сборную второй раз подряд. Ранее он попадал в состав 15 раз подряд.