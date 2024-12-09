Месси не попал в символическую сборную года от FIFPro впервые за 18 лет. Роналду нет второй год подряд – ранее его выбирали 15 раз кряду
Лионель Месси не попал в команду от FIFPro впервые за 18 лет.
Сегодня FIFPro огласила состав символической сборной года. Он был определен по итогам опроса, в котором приняли участие 21 266 футболистов.
Аргентинский нападающий «Интер Майами» был одним из претендентов на включение в эту команду, но не попал в окончательный состав. Ранее Месси включали в символическую сборную 17 раз подряд.
Криштиану Роналду не вошел в символическую сборную второй раз подряд. Ранее он попадал в состав 15 раз подряд.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер FIFPro
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