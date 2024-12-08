У Раньери первая победа в «Роме» – 4:1 с «Лечче». Римляне не выигрывали 6 матчей подряд

«Рома» победила впервые с октября.

Римский клуб обыграл «Лечче » на своем поле в 15-м туре Серии А.

Клаудио Раньери одержал первую победу во главе «Ромы» после возвращения в клуб – в четвертом матче.

В первых трех встречах команда под руководством итальянца проиграла «Наполи» (0:1) и «Аталанте» (0:2) в чемпионате и сыграла вничью с «Тоттенхэмом» в Лиге Европы (2:2).

Кроме того, «Рома» прервала серию из 6 матчей без побед, длившуюся с октября.

В следующем матче «Рома » сыграет с «Брагой» на своем поле в рамках Лиги Европы. Встреча пройдет 12 декабря.