У Раньери первая победа в «Роме» – 4:1 с «Лечче». Римляне не выигрывали 6 матчей подряд
«Рома» победила впервые с октября.
Римский клуб обыграл «Лечче» на своем поле в 15-м туре Серии А.
Клаудио Раньери одержал первую победу во главе «Ромы» после возвращения в клуб – в четвертом матче.
В первых трех встречах команда под руководством итальянца проиграла «Наполи» (0:1) и «Аталанте» (0:2) в чемпионате и сыграла вничью с «Тоттенхэмом» в Лиге Европы (2:2).
Кроме того, «Рома» прервала серию из 6 матчей без побед, длившуюся с октября.
В следующем матче «Рома» сыграет с «Брагой» на своем поле в рамках Лиги Европы. Встреча пройдет 12 декабря.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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