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У Раньери первая победа в «Роме» – 4:1 с «Лечче». Римляне не выигрывали 6 матчей подряд

«Рома» победила впервые с октября.

Римский клуб обыграл «Лечче» на своем поле в 15-м туре Серии А.

Клаудио Раньери одержал первую победу во главе «Ромы» после возвращения в клуб – в четвертом матче.

В первых трех встречах команда под руководством итальянца проиграла «Наполи» (0:1) и «Аталанте» (0:2) в чемпионате и сыграла вничью с «Тоттенхэмом» в Лиге Европы (2:2).

Кроме того, «Рома» прервала серию из 6 матчей без побед, длившуюся с октября.

В следующем матче «Рома» сыграет с «Брагой» на своем поле в рамках Лиги Европы. Встреча пройдет 12 декабря.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
logoРома
logoсерия А Италия
logoКлаудио Раньери
logoЛечче
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