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  • У «Ман Сити» рекордная для АПЛ выручка в сезоне-2023/24 – 715 млн фунтов, «горожане» побили свой же рекорд. Прибыль до налогов – 73,8 млн
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У «Ман Сити» рекордная для АПЛ выручка в сезоне-2023/24 – 715 млн фунтов, «горожане» побили свой же рекорд. Прибыль до налогов – 73,8 млн

«Ман Сити» отчитался о рекордных доходах.

«Манчестер Сити» объявил о рекордной для АПЛ выручке в размере 715 млн фунтов по итогам прошлого финансового года, завершившегося 30 июня 2024 года. Доходы клуба выросли на 2,2 млн фунтов по сравнению с 712,8 млн в прошлом периоде, что ранее являлось лучшим показателем в истории лиги.

Затраты на зарплаты сократились на 10,3 млн до 412,6 млн фунтов. Прибыль до налогообложения составила 73,8 млн фунтов. Коммерческие доходы также немного увеличились: с 341,4 млн до 344,7 млн.

«Сити» фиксирует прибыль в каждом сезоне, начиная с 2014/15, за исключением сезона-2019/20, на который повлияла пандемия Covid-19. Кроме того, клуб отчитался о прибыли в размере 92,8 млн фунтов от трансферной деятельности.

«Суммы задолженности со стороны предприятий группы» увеличились со 151,4 млн до 267,4 млн. «Прочие внешние расходы» выросли со 124 млн в 2022 году до 172,4 млн. Клуб находится в процессе расширения Северной трибуны, расходы оцениваются в 300 млн фунтов. Благодаря этому вместимость «Этихад Стэдиум» увеличится до 60 000 к Евро-2028. Кроме того, в сезоне-2025/26 откроется новая тренировочная база для женской команды.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: BBC
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