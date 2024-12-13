Форвард «Рубина» Чуни о фамилии: «В Италии и Германии говорят Куни. Но правильно – Чуни»
Марвин Чуни ответил на вопрос о произношении своей фамилии.
– Как правильно произносить твою фамилию?
– В Албании говорят Чуни, а в Италии и Германии – Куни. Но вообще правильнее говорить Чуни, – сказал нападающий «Рубина».
Футболист перешел в казанский клуб в сентябре 2024 года из «Фрозиноне».
В этом сезоне Марвин Чуни провел шесть матчей в Мир РПЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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