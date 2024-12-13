Батраков о журналистах: «Самое неприятное, когда тычут камерой или микрофоном в лицо. Могу отказать в интервью – бывает тяжело говорить»
Алексей Батраков рассказал об общении с журналистами после матчей.
– После того, как ты забивал или сделал передачи результативные, как ты отвечаешь на вопросы журналистов?
– Наверное, самые базовые вещи говорю, что все это благодаря команде.
– А после неудачного матча?
– Наверное, я могу отказать в интервью. Такие случаи были. Иногда бывает тяжело говорить. Я где-то прокручиваю, какие вопросы могут задать.
Самое неприятное даже не вопросы какие-то, а когда тычут камерой или микрофоном в лицо.
Соцсети? У меня есть пара страничек, да, – сказал полузащитник «Локомотива».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
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