Батраков о журналистах: «Самое неприятное, когда тычут камерой или микрофоном в лицо. Могу отказать в интервью – бывает тяжело говорить»

Алексей Батраков рассказал об общении с журналистами после матчей.

– После того, как ты забивал или сделал передачи результативные, как ты отвечаешь на вопросы журналистов?

– Наверное, самые базовые вещи говорю, что все это благодаря команде.

– А после неудачного матча?

– Наверное, я могу отказать в интервью. Такие случаи были. Иногда бывает тяжело говорить. Я где-то прокручиваю, какие вопросы могут задать.

Самое неприятное даже не вопросы какие-то, а когда тычут камерой или микрофоном в лицо.

Соцсети? У меня есть пара страничек, да, – сказал полузащитник «Локомотива».