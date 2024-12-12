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Экс-директор «Барсы» о каталонцах и «Реале» в ЛЧ: «Пресса четыре дня трубит о том, как хороша команда с 20-го места и как плоха со 2-го 🤭»

Экс-директор «Барсы» высказался о месте каталонцев и «Реала» в Лиге чемпионов.

В 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов «Реал» обыграл «Аталанту» (3:2), а «Барселона» – «Боруссию» Дортмунд (3:2).

Каталонцы занимают второе место в таблице и за два тура до конца этой стадии турнира уже гарантировали себе участие в плей-офф. Мадридцы занимают 20-е место и располагаются в зоне стыковых матчей.

«Все, кто сидел перед телевизором и ждал, что «Барселона» споткнется... Ой! Выпейте стакан теплого молока и ложитесь спать. 🥛

Пресса четыре дня трубит о том, как хороша команда с 20-го места в Лиге чемпионов и как плоха команда со 2-го 🤭», – написал бывший директор «Барселоны» Тони Фрейша после матча сине-гранатовых.

Напомним, что в Ла Лиге «Барса» опережает «Мадрид» на 2 очка, но у «сливочных» есть игра в запасе. В прошлом туре команда Ханси Флика потеряла очки в игре с «Бетисом» (2:2), а команда Карло Анчелотти разгромила «Жирону» (3:0).

Экс-директор «Барсы» Фрейша: «Чувствую панику в «Реале» – они 15 лет страдали от Месси и думали, что все закончилось. Теперь там понимают, что впереди, возможно, еще 15 лет»

«Сити» на грани вылета, двое наших проиграли, «Барса» – в плей-офф, Гризманн сверкает. Главное в ЛЧ

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: твиттер Тони Фрейши
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Тони Фрейша
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