  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Агуэро о Месси на КЧМ: «Захочет выложиться по полной, он не любит проигрывать. Соперникам нужна осторожность – лучший игрок в мире способен наказать, даже если до конца матча минута»
5

Агуэро о Месси на КЧМ: «Захочет выложиться по полной, он не любит проигрывать. Соперникам нужна осторожность – лучший игрок в мире способен наказать, даже если до конца матча минута»

Серхио Агуэро высказался об участии Лионеля Месси в клубном чемпионате мира.

Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.

«Мы знаем, что Месси – один из игроков, которого все хотят видеть, поэтому будет очень приятно увидеть «Интер Майами» на турнире, особенно с Лео в команде. Он захочет выложиться по полной, так как не любит проигрывать.

Соперникам нужно быть осторожными, даже если до конца матча всего минута, поскольку он способен наказать вас одним из своих громовых ударов, точных штрафных или просто восхитительной игрой из ниоткуда. И все потому, что он лучший игрок в мире», – сказал экс-игрок сборной Аргентины.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoЛионель Месси
logoчемпионат мира среди клубов
logoСерхио Агуэро
logoСборная Аргентины по футболу
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Эстеван о матче с «Интером» Месси на КЧМ: «Не мог поверить, что встречусь с самым большим кумиром – попрошу футболку! Это будет особенный момент для всех фанатов и игроков «Палмейраса»
5вчера, 20:02
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Клаудиньо: «Мечтаю сыграть за «Сантос», хочу помочь клубу, как он мне когда-то. Я счастлив в «Зените» – если что-то произойдет, пусть это будет во благо мне клубу»
46 минут назад
Сака, Гризманн, Рюдигер, Олисе, Робертсон – в команде 6-го тура Лиги чемпионов
18 минут назад
Вспомните, в какой форме играл «Ювентус» с Дель Пьеро и Зиданом?
22 минуты назадСпецпроект
Роберто Карлос про «Галактикос»: «Нас везде встречали как рок-звезд. Я играл через боль – в «Реале» нельзя сдаваться, говорить «нет»
1127 минут назад
Дини о Рэшфорде: «Ребенок. В 27 лет должен быть на пике возможностей, но кто он и что отстаивает? Пожалеет, что не выжал из этого максимум, когда закончит с футболом»
631 минуту назад
Экс-директор «Барсы» о каталонцах и «Реале» в ЛЧ: «Пресса четыре дня трубит о том, как хороша команда с 20-го места и как плоха со 2-го 🤭»
5647 минут назад
Гаджиев о Федорищеве: «Не зная броду, полез в воду. Поддерживаю РФС и РПЛ – если говорите про взятки, то скажите, кто, где и когда. Надо довести дело до конца»
5сегодня, 16:22
ЦСКА намерен купить Лончара из «Акрона». Николич лично заинтересован в подписании хавбека, в сделку могут включить Бистровича («РБ Спорт»)
14сегодня, 16:19
«Зенит» зимой хочет арендовать правого защитника с правом выкупа. Хлусевич – не основная опция клуба («Чемпионат»)
19сегодня, 15:43
ЦСКА интересен 31-летний форвард «Ривер Плейт» Борха (Пипе Сьерра)
39сегодня, 15:41
Ко всем новостям
Последние новости
Колыванов об интересе «Сити» к Батракову: «Звездочка наша – по таланту не уступает величайшим футболистам. Достоин продолжить карьеру на самом высоком уровне»
6 минут назад
«За что Ротенберг берется – результат очень положительный. Образованный человек, мало у нас таких руководителей». Селюк про тренерскую лицензию Бориса
323 минуты назад
«Футбол – спорт номер один в России и в мире, кто бы что ни говорил. Не чувствую падения интереса, все раздувается извне». Алдонин об опросе ВЦИОМ
229 минут назад
«Виктория» Пльзень – «Манчестер Юнайтед». Рэшфорд, Бруну и Зиркзе в старте. Онлайн-трансляция начнется в 20:45
4233 минуты назад
Моуринью о составе «Фенербахче»: «Может, ТВ-эксперты помогут выбрать, кто будет играть слева в защите? С «Атлетиком» у нас не было полузащитников в запасе – вы не видите реальную картину»
443 минуты назад
«Хоккей – сильный спорт, но он идет вторым после футбола. Не может быть первым, миллионы людей играют в футбол и болеют». Наумов об опросе ВЦИОМ
351 минуту назад
Мбаппе полетит с «Реалом» на финал Межконтинентального кубка, но его шансы сыграть малы
7сегодня, 16:12
«Астана» – «Челси». 1:3 – Гиу сделал дубль, Вейга забил. Онлайн-трансляция
50сегодня, 16:11Live
Каррагер о контракте Салаха: «Пусть он расскажет, чего хочет, чтобы мы могли принять сторону. Мохамед останется в «Ливерпуле» – не уверен, что у него много вариантов»
6сегодня, 16:06
Мусиала – игрок года в сборной Германии. 21-летний хавбек «Баварии» получил это звание второй раз в карьере
2сегодня, 16:06
Рекомендуем