Агуэро о Месси на КЧМ: «Захочет выложиться по полной, он не любит проигрывать. Соперникам нужна осторожность – лучший игрок в мире способен наказать, даже если до конца матча минута»
Серхио Агуэро высказался об участии Лионеля Месси в клубном чемпионате мира.
Турнир пройдет с 15 июня по 13 июля 2025 года в США.
«Мы знаем, что Месси – один из игроков, которого все хотят видеть, поэтому будет очень приятно увидеть «Интер Майами» на турнире, особенно с Лео в команде. Он захочет выложиться по полной, так как не любит проигрывать.
Соперникам нужно быть осторожными, даже если до конца матча всего минута, поскольку он способен наказать вас одним из своих громовых ударов, точных штрафных или просто восхитительной игрой из ниоткуда. И все потому, что он лучший игрок в мире», – сказал экс-игрок сборной Аргентины.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
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