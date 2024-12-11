Эстеван о матче с «Интером» Месси на КЧМ: «Не мог поверить, что встречусь с самым большим кумиром – попрошу футболку! Это будет особенный момент для всех фанатов и игроков «Палмейраса»

Эстеван высказался о потенциальной встрече с Лионелем Месси.

«Палмейрас», за который выступает купленный «Челси » форвард, попал в одну группу с «Интер Майами » на клубном чемпионате мира 2025 года.

«Я собираюсь попросить его футболку! Кто знает, может быть, забить гол, выиграть матч... Я думаю, это самое главное.

Когда мы попали в одну группу, я не мог поверить, что мне предстоит встретиться с моим самым большим кумиром – игроком, который служит для меня примером на поле и за его пределами.

Это будет особенный момент не только для меня, но и для всех болельщиков и игроков «Палмейраса » Я думаю, это будет очень важно», – сказал Эстеван ESPN Brasil.

Напомним, Эстевана раньше часто сравнивали Месси: юный нападающий получил прозвище «Мессиньо», что означает «Маленький Месси».