Рейна о поражении от «Барсы»: «Футбол иногда несправедлив – ничья была бы заслуженным результатом. «Дортмунд» сыграл хорошо»

Джованни Рейна высказался после поражения от «Барселоны».

«Боруссия» уступила 2:3 в матче шестого тура Лиги чемпионов.

«Мы сыграли хорошо, но проиграли очень хорошей команде.

Футбол иногда бывает немного несправедлив, и ничья была бы вполне заслуженным результатом.

Нам нужно взять все позитивные моменты из этого матча и выиграть оставшиеся два матча этого этапа в Лиге чемпионов», – сказал полузащитник дортмундской «Боруссии » Джованни Рейна .