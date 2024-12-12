Рейна о поражении от «Барсы»: «Футбол иногда несправедлив – ничья была бы заслуженным результатом. «Дортмунд» сыграл хорошо»
Джованни Рейна высказался после поражения от «Барселоны».
«Боруссия» уступила 2:3 в матче шестого тура Лиги чемпионов.
«Мы сыграли хорошо, но проиграли очень хорошей команде.
Футбол иногда бывает немного несправедлив, и ничья была бы вполне заслуженным результатом.
Нам нужно взять все позитивные моменты из этого матча и выиграть оставшиеся два матча этого этапа в Лиге чемпионов», – сказал полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт УЕФА
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