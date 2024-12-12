Сыновья Симеоне и Вайсса сыграли в матче «Атлетико» – «Слован». Впервые в истории ЛЧ дети обоих тренеров вышли на поле в одном матче
В матче Лиги чемпионов впервые сыграли сыновья тренеров обеих команд.
В матче 6-го тура общего этапа между «Атлетико» и «Слованом» (3:1) на поле вышли сыновья Диего Симеоне и Владимира Вайсса. Джулиано Симеоне начал игру в стартовом составе «Атлетико», а сын тренера гостей Владимир Вайсс-младший вышел на замену на 84-й минуте.
Ранее подобного не случалось ни разу в истории Лиги чемпионов.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mister Chip
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