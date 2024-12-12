  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сыновья Симеоне и Вайсса сыграли в матче «Атлетико» – «Слован». Впервые в истории ЛЧ дети обоих тренеров вышли на поле в одном матче
6

Сыновья Симеоне и Вайсса сыграли в матче «Атлетико» – «Слован». Впервые в истории ЛЧ дети обоих тренеров вышли на поле в одном матче

В матче Лиги чемпионов впервые сыграли сыновья тренеров обеих команд.

В матче 6-го тура общего этапа между «Атлетико» и «Слованом» (3:1) на поле вышли сыновья Диего Симеоне и Владимира Вайсса. Джулиано Симеоне начал игру в стартовом составе «Атлетико», а сын тренера гостей Владимир Вайсс-младший вышел на замену на 84-й минуте.

Ранее подобного не случалось ни разу в истории Лиги чемпионов.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mister Chip
logoАтлетико
logoСлован Братислава
logoВладимир Вайсс-младший
logoВладимир Вайсс
logoЛа Лига
logoДиего Симеоне
logoДжулиано Симеоне
logoвысшая лига Словакия
logoЛига чемпионов УЕФА
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
«Ливерпуль» лидирует в таблице ЛЧ после 6-го тура, «Барса» – 2-я, «Арсенал» – 3-й, «Бавария» – 10-я, «Реал» – 20-й, «Ман Сити» – 22-й. «РБ Лейпциг», «Слован» и «Янг Бойз» вылетели
2720 минут назад
Гюндоган о 0:2 с «Юве»: «У «Сити» просто ничего не получается сейчас. Мы небрежно действовали в единоборствах, усложняли ситуацию и теряли мячи, приходилось бежать назад 50-60 метров»
822 минуты назад
У «Сити» 2 победы в 6 турах ЛЧ – «горожане» идут на 22-м месте в таблице. Дальше – «ПСЖ»
4740 минут назад
У «Барсы» 5 побед подряд в ЛЧ после 1:2 «Монако» в 1-м туре – это первая подобная серия с 2020 года. Забить больше 3 голов в 5 матчах ЛЧ подряд не удавалось с 2011-го
3643 минуты назад
«Барселона» вырвала победу у «Боруссии» Дортмунд – 3:2! Ферран и Гирасси сделали по дублю, Рафинья забил, у Ямаля ассист
34745 минут назад
Лига чемпионов. «Барселона» в гостях одолела «Дортмунд», «Ювентус» победил «Ман Сити», «Арсенал» разгромил «Монако» Головина, «Атлетико» был сильнее «Слована»
49245 минут назад
У «Ман Сити» 1 победа в 10 последних матчах – сегодня 0:2 с «Ювентусом». Дальше – «МЮ»
7749 минут назад
«Манчестер Сити» проиграл «Ювентусу» в гостях – 0:2. Влахович и Маккенни забили
6351 минуту назад
У Рафиньи 25 (17+8) очков в 23 матчах сезона за «Барсу». Вингер забил «Боруссии» в ЛЧ
10сегодня, 21:36
Легендарный «Реал» 2000-х – кто в нем играл?
сегодня, 21:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
У Сака 21 (9+12) очко по «гол+пас» в 21 матче сезона. У вингера «Арсенала» дубль и ассист в матче с «Монако»
315 минут назад
У Ямаля 6+11 в 20 матчах сезона за «Барсу». Ламин сделал ассист в матче с «Боруссией» Дортмунд
2337 минут назад
«Арсенал» разгромил «Монако» – 3:0! У Сака дубль и ассист на Хавертца
2343 минуты назад
«Милан» обыграл «Црвену Звезду» благодаря голам Леау и Абрахама – 2:1
1345 минут назад
«Арсенал» начал расследование из-за антисемитских твитов от имени экипировщика клуба. В постах были выражения «сионистский Израиль», «еврейское превосходство» и «этническая чистка»
756 минут назад
В ворота «Барсы» назначили пенальти за толчок Кубарси в спину Гирасси в матче с «Дортмундом». Серу забил с точки
6сегодня, 21:28
Постекоглу о Ромеро и критике боссов «Тоттенхэма»: «Были сказаны и хорошие вещи, но мы не должны делать это публично. Он поддался эмоциям и извинился за то, что сделал неправильно»
2сегодня, 21:07
У «Милана» две вынужденные замены в 1-м тайме матча с «Црвеной» – Мората и Лофтус-Чик получили травмы, вместо них вышли Абрахам и Чуквуэзе
1сегодня, 20:51
«МЮ» купит защитника Леона за 4,7 млн фунтов. Парагваец перейдет в июне, когда ему исполнится 18 (Роберто Рохас)
5сегодня, 20:49
Каннаваро о «Реале»: «ЛЧ у них в ДНК, но с этой новой формулой – кто знает? Бывали сезоны, когда они не проходили дальше 1/8. Возможно, текущий может оказаться таким»
7сегодня, 20:35
Рекомендуем