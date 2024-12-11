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«Галатасарай» хочет подписать зимой Сона и защитника «Баварии» Боэ (Fanatik)

«Галатасарай» хочет подписать зимой Сон Хын Мина и Сашу Боэ.

Об этом сообщает Fanatik.

Вингер «Тоттенхэма» и защитник «Баварии» находятся в шорт-листе стамбульского клуба, при этом Боэ уже выступал за «Галатасарай» с 2021 по 2024 год.

Контракт Сона со «шпорами» рассчитан до июня 2025 года, права на Боэ принадлежат мюнхенцам до 2028-го.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Fanatik
logoСон Хын Мин
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logoбундеслига Германия
logoвысшая лига Турция
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