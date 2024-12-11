«Галатасарай» хочет подписать зимой Сона и защитника «Баварии» Боэ (Fanatik)
«Галатасарай» хочет подписать зимой Сон Хын Мина и Сашу Боэ.
Об этом сообщает Fanatik.
Вингер «Тоттенхэма» и защитник «Баварии» находятся в шорт-листе стамбульского клуба, при этом Боэ уже выступал за «Галатасарай» с 2021 по 2024 год.
Контракт Сона со «шпорами» рассчитан до июня 2025 года, права на Боэ принадлежат мюнхенцам до 2028-го.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Fanatik
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости