Канчельскис о Тюкавине: «Завис между Европой и РПЛ, наверное. Вроде готов к новому уровню, а вроде можно остаться и купаться в деньгах, не напрягаясь»

Андрей Канчельскис оценил игру Константина Тюкавина в этом сезоне.

«Тюкавин немного сбавил в этом сезоне. Наверное, Константин в мыслях завис между Европой и РПЛ. Вроде он готов к переходу на новый уровень, а вроде и в «Динамо » перспективы хорошие, можно остаться в РПЛ и купаться в деньгах, не напрягаясь», – сказал бывший полузащитник «МЮ».

В текущем розыгрыше РПЛ Константин Тюкавин принял участие в 18 матчах, забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь .