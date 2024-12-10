Канчельскис о Тюкавине: «Завис между Европой и РПЛ, наверное. Вроде готов к новому уровню, а вроде можно остаться и купаться в деньгах, не напрягаясь»
Андрей Канчельскис оценил игру Константина Тюкавина в этом сезоне.
«Тюкавин немного сбавил в этом сезоне. Наверное, Константин в мыслях завис между Европой и РПЛ. Вроде он готов к переходу на новый уровень, а вроде и в «Динамо» перспективы хорошие, можно остаться в РПЛ и купаться в деньгах, не напрягаясь», – сказал бывший полузащитник «МЮ».
В текущем розыгрыше РПЛ Константин Тюкавин принял участие в 18 матчах, забил 7 мячей и отдал 2 результативные передачи. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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