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Андрей Канчельскис: «Европейский футбол более динамичный, агрессивный и яркий, чем в РПЛ. Интереснее смотреть за ним, естественно»

Андрей Канчельскис заявил, что футбол в европейских лигах интереснее, чем в РПЛ.

– Естественно, то, что наш чемпионат прекращается, – это нормальное явление. В России выпадает снег, наступает зима. Мы к этому привыкли.

А так, посмотрим, как команды проведут зимние сборы. Но кроме РПЛ есть и другие лиги. АПЛ, Ла Лига, Серия А. Зимой будет много футбола, которым можно будет наслаждаться.

– До перерыва вы больше смотрели РПЛ или европейские лиги?

– Естественно, европейские. Там футбол более динамичный, агрессивный и яркий. В основном мое внимание сконцентрировано на европейском футболе, интереснее смотреть за ним, – сказал бывший игрок сборной России.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoАндрей Канчельскис
logoпремьер-лига Россия
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoсерия А Италия
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