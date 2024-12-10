Андрей Канчельскис: «Европейский футбол более динамичный, агрессивный и яркий, чем в РПЛ. Интереснее смотреть за ним, естественно»
Андрей Канчельскис заявил, что футбол в европейских лигах интереснее, чем в РПЛ.
– Естественно, то, что наш чемпионат прекращается, – это нормальное явление. В России выпадает снег, наступает зима. Мы к этому привыкли.
А так, посмотрим, как команды проведут зимние сборы. Но кроме РПЛ есть и другие лиги. АПЛ, Ла Лига, Серия А. Зимой будет много футбола, которым можно будет наслаждаться.
– До перерыва вы больше смотрели РПЛ или европейские лиги?
– Естественно, европейские. Там футбол более динамичный, агрессивный и яркий. В основном мое внимание сконцентрировано на европейском футболе, интереснее смотреть за ним, – сказал бывший игрок сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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