«Байер» интересуется Гюлером и может попытаться подписать хавбека «Реала» летом

«Байеру» интересен Арда Гюлер.

Немецкий клуб проявлял интерес к полузащитнику еще до его перехода в «Реал » и продолжает внимательно следить за игроком, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Мадридский клуб не намерен отпускать хавбека в зимнее трансферное окно. Однако, если следующим летом появится возможность подписать Гюлера , а сам игрок будет стремиться к тому, чтобы получать регулярную игровую практику, «Байер » будет готов сделать предложение.

Клуб из Леверкузена контактирует с семьей и представителями 19-летнего футболиста, но еще не связывался с «Реалом».

В текущем сезоне Ла Лиги Арда провел 12 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь .

«Реал» не отдаст Гюлера и Эндрика в аренду в январе, заявил Анчелотти: «Возможно, им нужно больше игрового времени, но у меня нет предубеждений к молодежи. Стараюсь выпускать лучших»