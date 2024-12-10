«Байер» интересуется Гюлером и может попытаться подписать хавбека «Реала» летом
Немецкий клуб проявлял интерес к полузащитнику еще до его перехода в «Реал» и продолжает внимательно следить за игроком, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Мадридский клуб не намерен отпускать хавбека в зимнее трансферное окно. Однако, если следующим летом появится возможность подписать Гюлера, а сам игрок будет стремиться к тому, чтобы получать регулярную игровую практику, «Байер» будет готов сделать предложение.
Клуб из Леверкузена контактирует с семьей и представителями 19-летнего футболиста, но еще не связывался с «Реалом».
В текущем сезоне Ла Лиги Арда провел 12 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистика – здесь.
«Реал» не отдаст Гюлера и Эндрика в аренду в январе, заявил Анчелотти: «Возможно, им нужно больше игрового времени, но у меня нет предубеждений к молодежи. Стараюсь выпускать лучших»
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