Орозко покинул «Крылья Советов». Вингер вернулся в «Ланус» после аренды
Франко Орозко покидает «Крылья Советов».
Самарцы объявили об уходе 22-летнего вингера, арендованного в феврале у аргентинского «Лануса», в связи с окончанием арендного соглашения. Орозко продолжит карьеру в чемпионате Аргентины.
В составе «Крыльев Советов» Орозко провел 27 матчей, отметился 4 голами и 1 ассистом. Его подробную статистику можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
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