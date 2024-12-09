Орозко покинул «Крылья Советов». Вингер вернулся в «Ланус» после аренды

Франко Орозко покидает «Крылья Советов».

Самарцы объявили об уходе 22-летнего вингера, арендованного в феврале у аргентинского «Лануса », в связи с окончанием арендного соглашения. Орозко продолжит карьеру в чемпионате Аргентины.

В составе «Крыльев Советов » Орозко провел 27 матчей, отметился 4 голами и 1 ассистом. Его подробную статистику можно найти здесь .