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Тюкавин о 4:1 с «Химками»: «Хотелось сделать хет-трик, но немного заболела нога. Решил замениться, чтобы не усугублять»

Константин Тюкавин оценил свою игру в матче против «Химок».

«Динамо» обыграло подмосковный клуб (4:1) в 18‑м туре Мир РПЛ.

Тюкавин сделал дубль, а также отметился голевой передачей. Форвард, признанный лучшим игроком матча, был заменен на 84-й минуте игры.

– Твоя голевая передача на Карраскаля: это был удар пяткой или передача?

– Это был удар. Хорошо, что там оказался Хорхе и у него получилось забить.

– Расскажи про свой второй гол. Там был сложный прием мяча и удар с отскоком от газона.

– Было трудно бить в одно касание. Постарался развернуться и пробить как получится. Я так понимаю, что там был рикошет, но не видел – от ноги защитника или газона. Мяч залетел в девятку, отлично, но главное, что «Динамо» победило.

– Как оценишь свою игру в матче с «Химками»? Это твоя лучшая игра в сезоне?

– Не знаю, это уже вам оценивать. Возможно, это была лучшая игра, а может и нет. Еще есть куда стремиться.

– Хотелось подольше остаться на поле, чтобы оформить хет‑трик?

– Конечно, мне хотелось оформить хет‑трик, но у меня немного нога заболела. Решил замениться, чтобы не усугублять.

– Как было играть в такую погоду?

– Сначала было тяжело, но потом поле растаяло и дальше уже был обычный матч, – сказал нападающий «Динамо».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
logoДинамо Москва
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logoКонстантин Тюкавин
logoМатч ТВ
logoЗдоровье
logoХорхе Карраскаль
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